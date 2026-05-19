ЕК: Документы для транша Украине на €90 млрд не готовы
Европейский союз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву на €90 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Еврокомиссии Баляша Уйвари.
По его словам, самым продвинутым в настоящее время можно считать меморандум о взаимопонимании. Евросоюз должен утвердить программу макрофинансовой помощи Украине. Она основана на реформах и обязательствах Киева. Также необходимо внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи Украине.
Ранее стало известно, что первый платеж из кредита Евросоюза для Украины на 90 млрд евро произведут в июне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
