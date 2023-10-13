Египет начал стягивать силы безопасности к границе с Израилем
Египтом были предприняты меры безопасности на границе с Израилем для предотвращения провокаций, сообщает агентство Associated Press.
В приграничный район начали стягиваться подразделения силовиков арабской республики. Об этом агентству сообщил высокопоставленный египетский чиновник.
По его словам, Каир в настоящее время активно работает с США и другими союзниками Израиля для того, чтобы остановить войну в секторе Газа.
Источник также рассказал, о предложении создать «безопасные зоны» внутри анклава и разрешить доставку помощи через контрольно-пропускной пункт «Рафах».
Несмотря на поддержку этой инициативы рядом западных стран, израильское руководство пока никак на это не отреагировало, добавил он.
Ранее ООН поддержала открытие гуманитарного коридора в сектор Газа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru