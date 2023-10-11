Единственная электростанция в Газе остановилась из-за нехватки топлива

По данным местных властей, в настоящее время работают только дизель-генераторы, однако запас топлива к ним тоже ограничен.

Также отмечается, что въезд и выезд из сектора перекрыты израильскими военными, заблокирован подвоз продуктов, подача энергии и воды.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о тотальной блокаде сектора Газа армией обороны (ЦАХАЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

