Единственная электростанция в Газе остановилась из-за нехватки топлива

Единственная в секторе Газа электростанция остановилась из-за нехватки топлива, сообщает РИА Новости.

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По данным местных властей, в настоящее время работают только дизель-генераторы, однако запас топлива к ним тоже ограничен.

Также отмечается, что въезд и выезд из сектора перекрыты израильскими военными, заблокирован подвоз продуктов, подача энергии и воды.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о тотальной блокаде сектора Газа армией обороны (ЦАХАЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ЭлектроэнергияСектор ГазаИзраиль

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