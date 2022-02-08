«Ебабуся» от Зеленского: на Украине предложили дарить пенсионерам смартфоны за вакцинацию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил запустить государственную программу по выдаче смартфонов и льготного интернета всем вакцинированным украинцам старше 60 лет. Об этом сообщает издание «Страна. UA».
В ходе «Дия Саммита», который пошел в Киеве, украинский лидер рассказал, что проект стартует уже вначале апреля на портале госуслуг «Дия». На государственном портале уже появился онлайн-опрос, как лучше назвать новый проект. Пока предложены варианты «Ебабуся» и «Едедуся», а также «Бабусяфон». По информации издания, проект обойдется государственному бюджету примерно в десять млрд гривен.
Отмечается, что Зеленский назвал опрос «электронной демократией», которая поможет во время будущих выборов президента Украины.
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