«Ебабуся» от Зеленского: на Украине предложили дарить пенсионерам смартфоны за вакцинацию

В ходе «Дия Саммита», который пошел в Киеве, украинский лидер рассказал, что проект стартует уже вначале апреля на портале госуслуг «Дия». На государственном портале уже появился онлайн-опрос, как лучше назвать новый проект. Пока предложены варианты «Ебабуся» и «Едедуся», а также «Бабусяфон». По информации издания, проект обойдется государственному бюджету примерно в десять млрд гривен.

Отмечается, что Зеленский назвал опрос «электронной демократией», которая поможет во время будущих выборов президента Украины.

