Джонсон рассказал о состоянии Елизаветы II до ее смерти
Бывший британский премьер Борис Джонсон вспомнил свою встречу с Елизаветой II за два дня до ее смерти, сообщает BBC.
Он навестил королеву 6 сентября, чтобы она приняла отставку Джонсона в замке Балморал, а не в Букингемском дворце. По словам политика, во время встречи королева выглядела на фоне состояния здоровья собранно и «подготовленной».
«Помня о том, как сильно она болела, удивляюсь, насколько умной и сосредоточенной она смотрелась», – отметил бывший глава правительства Великобритании.
Напомним, состояние наследника британского престола принца Уильяма многократно увеличилось после смерти королевы Елизаветы II. Ему были присуждены новые титулы, в том числе принца Уэльского, к которым, в свою очередь, прилагаются земли в Англии и Уэльсе, площадью почти 52 тысячи гектаров.
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