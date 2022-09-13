Джонсон рассказал о состоянии Елизаветы II до ее смерти

Он навестил королеву 6 сентября, чтобы она приняла отставку Джонсона в замке Балморал, а не в Букингемском дворце. По словам политика, во время встречи королева выглядела на фоне состояния здоровья собранно и «подготовленной».

«Помня о том, как сильно она болела, удивляюсь, насколько умной и сосредоточенной она смотрелась», – отметил бывший глава правительства Великобритании.

Напомним, состояние наследника британского престола принца Уильяма многократно увеличилось после смерти королевы Елизаветы II. Ему были присуждены новые титулы, в том числе принца Уэльского, к которым, в свою очередь, прилагаются земли в Англии и Уэльсе, площадью почти 52 тысячи гектаров.

