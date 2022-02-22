Джонсон: Лондон введет санкции против России

По словам британского премьера, президент РФ Владимир Путин поймет, что он серьезно просчитался, признав Донецкую и Луганскую республики.

Также Джонсон уверен, что Россия готовится к «полномасштабному вторжению» на Украину, передает ТАСС.

Решение президента России Владимира Путина о вводе российских войск в Донбасс принесет мир региону, но россиян ждет очередная порция санкций от США, с которыми страна сможет справиться только через три года, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



