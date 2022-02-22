Джонсон: Лондон введет санкции против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон во вторник введет против России ограниченный пакет санкций из-за признания Москвой ДНР и ЛНР.
По словам британского премьера, президент РФ Владимир Путин поймет, что он серьезно просчитался, признав Донецкую и Луганскую республики.
Также Джонсон уверен, что Россия готовится к «полномасштабному вторжению» на Украину, передает ТАСС.
Решение президента России Владимира Путина о вводе российских войск в Донбасс принесет мир региону, но россиян ждет очередная порция санкций от США, с которыми страна сможет справиться только через три года, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru