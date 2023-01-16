Движение по Босфору закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
Следовавший с Украины в Стамбул сухогруз сел на мель в проливе Босфор. Об этом сообщило в Twitter Главное управление береговой охраны Турции.
Инцидент с 142-метровым судном МКК-1 произошел в стамбульском районе Сарыер. На место ЧП направили спасательные катера и буксиры.
Данных о пострадавших или поломках на судне не приводится, пишет РИА ФАН.
Из-за происшествия с сухогрузом Босфор временно закрыли для движения судов. О возобновлении движения объявят дополнительно, отмечает «Свободная пресса».
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