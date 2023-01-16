Движение по Босфору закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины

Следовавший с Украины в Стамбул сухогруз сел на мель в проливе Босфор. Об этом сообщило в Twitter Главное управление береговой охраны Турции.

«Теряет дивиденды»: Почему Турция подняла плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Инцидент с 142-метровым судном МКК-1 произошел в стамбульском районе Сарыер. На место ЧП направили спасательные катера и буксиры.

Данных о пострадавших или поломках на судне не приводится, пишет РИА ФАН.

Из-за происшествия с сухогрузом Босфор временно закрыли для движения судов. О возобновлении движения объявят дополнительно, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Соцсети/YorukIsik
ТЕГИ:УкраинаКораблиТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры