Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море

Ранее стало известно, что два грузовых судна столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом в Дании. При этом один из кораблей перевернулся, два человека оказались в воде.

Как сообщили в морской администрации Швеции, поиски пропавших продолжаются. В операции задействованы восемь лодок и вертолет.

