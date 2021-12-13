Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море
Два человека пропали без вести после ЧП с двумя грузовыми судами в Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на морскую администрацию Швеции.
Ранее стало известно, что два грузовых судна столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом в Дании. При этом один из кораблей перевернулся, два человека оказались в воде.
Как сообщили в морской администрации Швеции, поиски пропавших продолжаются. В операции задействованы восемь лодок и вертолет.
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