Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море

Два человека пропали без вести после ЧП с двумя грузовыми судами в Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на морскую администрацию Швеции.

Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море

Ранее стало известно, что два грузовых судна столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом в Дании. При этом один из кораблей перевернулся, два человека оказались в воде.

Как сообщили в морской администрации Швеции, поиски пропавших продолжаются. В операции задействованы восемь лодок и вертолет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияКораблиБалтийское Море
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