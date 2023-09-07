Дрон США опасно сблизился с самолетом ВКС РФ в Сирии
Разведывательный беспилотник США MQ-9 опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС РФ в небе над Сирией, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в районе города Телль-Рифъат на высоте 6,2 тысячи метров. Российский самолет выполнял плановый полет.
«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», - заявил представитель Минобороны РФ контр-адмирал Вадим Кулить.
Четыре российских самолета 11 августа подверглись воздействию систем наведения и радиолокации в небе Сирии, передает «Радиоточка НСН».
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