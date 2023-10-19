Дорогу из России в Грузию перекрыли для всех видов транспорта

Движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге временно перекрыто из-за непогоды. Об этом сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

В Пулково у гражданина Грузии нашли трубку с остатками марихуаны

Движение закрыто с 23:50 18 октября до особого распоряжения, уточнили в ведомстве.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает Россию с Грузией и Арменией.

Министерство иностранных дел Грузии ранее выразило обеспокоенность возможным размещением пункта постоянного базирования Военно-морского флота России в Абхазии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДорогаГрузияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры