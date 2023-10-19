Дорогу из России в Грузию перекрыли для всех видов транспорта
19 октября 202301:16
Движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге временно перекрыто из-за непогоды. Об этом сообщило управление МЧС по Северной Осетии.
Движение закрыто с 23:50 18 октября до особого распоряжения, уточнили в ведомстве.
Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает Россию с Грузией и Арменией.
Министерство иностранных дел Грузии ранее выразило обеспокоенность возможным размещением пункта постоянного базирования Военно-морского флота России в Абхазии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дорогу из России в Грузию перекрыли для всех видов транспорта
- Жертвами удара по жилому дому в Газе стали не менее 9 человек
- СМИ: в России часть отелей под брендом Radisson переименуют в Cosmos
- В Сумах заявили о повреждении объекта инфраструктуры
- Медведев назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной без правил
- Байден: Египет согласился открыть КПП «Рафах» на границе с Газой
- Футболист Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче с Уругваем
- Пропалестинские протестующие ворвались в одно из зданий Конгресса США
- МИД Британии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Ливан
- Под Воронежем в ДТП с автобусом пострадали пять человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru