Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
В Соединенных Штатах Америки вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной. Девушка была осуждена за хищение более 200 тысяч долларов, сообщает РИА «Новости».
Известно, что женщина приговорена к четырем годам тюремного срока минимум. Соответствующее решение было принято судом в Нью-Йорке. В будущем Сорокина сможет обратиться с просьбой о возможном досрочном освобождении и последующей депортации в Германию.
Уточняется, что Анна Сорокина выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии и называла себя Анной Делви. Ее обвиняют в хищении 275 тысяч долларов. Она жила в долг в дорогих нью-йоркских отелях и устраивала ужины для друзей в дорогих ресторанах.
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