До пяти суток. Инфекционист навал срок жизни китайского коронавируса

До пяти дней жить в открытой среде может коронавирус нового типа. Как пишет РИА Новости, об этом заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн. Специалист подчеркнул, что вирус не может долго оставаться в воздухе, поэтому оседает на тело человека или открытые поверхности. В зависимости от условий и среды срок жизни коронавируса составляет от нескольких часов до пяти дней.

Наилучшими условиями для него являются температура воздуха 20°C при влажности 40%.

Кроме того, специалист напомнил, что китайский коронавирус распространяется воздушно-капельным путем и через прикосновения. И для того, чтобы обезопасить себя, по словам инфекциониста, необходимо регулярно мыть руки.