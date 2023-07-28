До 200 млн жителей США могут на днях пострадать от жары и наводнений
Почти 60% населения Соединённых Штатов Америки рискуют пострадать от наводнений и аномальной жары в ближайшие дни. Такое предупреждение сделал Центр прогноза погоды в Национальной метеорологической службе (NWS), передаёт Associated Press.
Специалисты объяснили такое большое число людей тем, что неблагоприятные погодные проявления затронут все большие города страны. Аномальная жара уже накануне накрыла северо-восток США и, согласно прогнозам, продержится до начала следующей недели. Жара также не будет спадать на юго-западе и западе страны.
Другая погодная напасть будет беспокоить части северо-востока и юга США, Новую Англию и юг Флориды. Там ожидаются бури и наводнения. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 28 июля могут пасть несколько температурных рекордов.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Сочи из-за непогоды закрыты все пляжи. На море прогнозируется шторм в 4-5 баллов. Ранее Всемирная метеорологическая организация и европейская организация Copernicus назвали нынешний июль самым жарким месяцем в истории.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия выделит африканским странам около $90 млн
- Путин: Россия направила в Африку десять миллионов тонн зерна
- До 200 млн жителей США могут на днях пострадать от жары и наводнений
- Женщина погибла при обстреле Токмака кассетными боеприпасами
- Shot: На даче пенсионерки в Воронеже нашли схрон боеприпасов
- Мурашко сообщил о клинических испытаниях обновленной вакцины «Спутник»
- В Госдуме предложили ввести до 4 лет заключения за мелкие взятки
- ФСБ задержала жителя Орловской области при попытке примкнуть к ВСУ
- Украинская саблистка объяснила причину отказа пожать руку российской спортсменке
- Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой» Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru