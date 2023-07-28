До 200 млн жителей США могут на днях пострадать от жары и наводнений

Почти 60% населения Соединённых Штатов Америки рискуют пострадать от наводнений и аномальной жары в ближайшие дни. Такое предупреждение сделал Центр прогноза погоды в Национальной метеорологической службе (NWS), передаёт Associated Press.

Специалисты объяснили такое большое число людей тем, что неблагоприятные погодные проявления затронут все большие города страны. Аномальная жара уже накануне накрыла северо-восток США и, согласно прогнозам, продержится до начала следующей недели. Жара также не будет спадать на юго-западе и западе страны.

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Другая погодная напасть будет беспокоить части северо-востока и юга США, Новую Англию и юг Флориды. Там ожидаются бури и наводнения. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 28 июля могут пасть несколько температурных рекордов.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Сочи из-за непогоды закрыты все пляжи. На море прогнозируется шторм в 4-5 баллов. Ранее Всемирная метеорологическая организация и европейская организация Copernicus назвали нынешний июль самым жарким месяцем в истории.

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Фото: telegram.org
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