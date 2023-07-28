До 200 млн жителей США могут на днях пострадать от жары и наводнений

Почти 60% населения Соединённых Штатов Америки рискуют пострадать от наводнений и аномальной жары в ближайшие дни. Такое предупреждение сделал Центр прогноза погоды в Национальной метеорологической службе (NWS), передаёт Associated Press.

Специалисты объяснили такое большое число людей тем, что неблагоприятные погодные проявления затронут все большие города страны. Аномальная жара уже накануне накрыла северо-восток США и, согласно прогнозам, продержится до начала следующей недели. Жара также не будет спадать на юго-западе и западе страны.