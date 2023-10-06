DM: сын Байдена потратил отложенные для дочери деньги на наркотики
Сын президента США Джо Байдена Хантер потратил отложенные на обучение дочери деньги на наркотики, алкоголь и женщин легкого поведения, пишет британская газета Daily Mail.
По информации издания, в 2018 году Хантер забрал со своего счета $20 тысяч сбережений. Деньги предназначались для обучения его дочери Мейзи.
Журналисты со ссылкой на электронную почту сына Байдена заявили, что эти деньги Хантер потратил на многомесячный запой с наркотиками и проститутками.
Ранее британская газета сообщала, что сын американского лидера может быть связан с европейской сетью секс-торговли, передает «Радиоточка НСН».
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