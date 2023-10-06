DM: сын Байдена потратил отложенные для дочери деньги на наркотики

По информации издания, в 2018 году Хантер забрал со своего счета $20 тысяч сбережений. Деньги предназначались для обучения его дочери Мейзи.

Журналисты со ссылкой на электронную почту сына Байдена заявили, что эти деньги Хантер потратил на многомесячный запой с наркотиками и проститутками.

Ранее британская газета сообщала, что сын американского лидера может быть связан с европейской сетью секс-торговли, передает «Радиоточка НСН».

