DM: Российская авиация сметет британскую в случае войны
Королевские военно-воздушные силы Великобритании намного слабее Воздушно-космических сил России и в восемь раз уступают им по количеству воздушной техники. Об этом пишет Daily Mail.
«Парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен, если Великобритания вступит в войну с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — отмечается в материале.
У британских ВВС имеется 169 истребителей, у ВКС РФ — 1500 самолетов. В Лондоне считают, что совершенство машин компенсирует их небольшое количество. Однако Минобороны Британии в своем отчете заявляло об «опасном положении» королевства.
Несмотря на проблемы, британские силы планируют списать в 2025 году — на 5 лет раньше срока — тридцать самолетов «Тайфун». В то же время ВВС не намерены активно расширять парк F-35B, к 2025 году в распоряжении Соединенного Королевства будет лишь 74 истребителя вместо планируемых 138.
Между тем в Британии заявили, что ВВС страны намерены патрулировать акваторию Черного моря и следить за российскими военными кораблями, пишет «Свободная пресса».
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