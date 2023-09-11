«Парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен, если Великобритания вступит в войну с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — отмечается в материале.

У британских ВВС имеется 169 истребителей, у ВКС РФ — 1500 самолетов. В Лондоне считают, что совершенство машин компенсирует их небольшое количество. Однако Минобороны Британии в своем отчете заявляло об «опасном положении» королевства.

Несмотря на проблемы, британские силы планируют списать в 2025 году — на 5 лет раньше срока — тридцать самолетов «Тайфун». В то же время ВВС не намерены активно расширять парк F-35B, к 2025 году в распоряжении Соединенного Королевства будет лишь 74 истребителя вместо планируемых 138.

Между тем в Британии заявили, что ВВС страны намерены патрулировать акваторию Черного моря и следить за российскими военными кораблями, пишет «Свободная пресса».

