Для помощи в борьбе с коронавирусом в Китай отправится делегация из РФ
Представителей Минздрава России и Роспотребнадзора направят в Китай для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа. Как пишет РИА Новости, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Отмечается, что в КНР будут направлена делегация и пяти человек. Эксперты должны вылететь в Китай вечером 4 февраля.
Напомним, в конце декабря китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек. Заражены около 17 тысяч.
В минувшую пятницу стало известно, что коронавирус добрался до России. Два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба у граждан Китая. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Свободная пресса». Она отметила, что пациенты находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей