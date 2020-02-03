Для помощи в борьбе с коронавирусом в Китай отправится делегация из РФ

Напомним, в конце декабря китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек. Заражены около 17 тысяч.

В минувшую пятницу стало известно, что коронавирус добрался до России. Два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба у граждан Китая. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Свободная пресса». Она отметила, что пациенты находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь.

