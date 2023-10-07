«В западных разведывательных кругах ходят слухи, что украинская секретная служба СБУ могла стоять за предполагаемой атакой смертельной инъекцией на ... Хрупаллу», — отмечается в материале.

Как указал неназванный бывший руководитель немецкой секретной службы, в случае, если Киев организовал нападение на Хрупаллу, для этого должен быть мотив. По словам собеседника издания, только спецслужбы располагают ядом, который невозможно обнаружить.

Ранее Хрупаллу госпитализировали после нападения во время предвыборного мероприятия в Ингольштадте, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик почувствовал боль в плече и предположил, что неизвестный мог незаметно сделать ему укол. Экспертиза образцов крови Хрупаллы не дала особых результатов.

