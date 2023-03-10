Дипломат РФ: СБ ООН после реформы должен насчитывать максимум 20 стран
Оптимальный состав Совета Безопасности ООН после его реформы не должен превышать два десятка стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского постоянного представительства при всемирной организации Дину Гильмутдинову.
По ее словам, расширение до 25-26 членов является чрезмерным. Дипломат напомнила, что речь идет об органе, который в соответствии с Уставом ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Усилия по расширению совета не должны сказываться на его способности эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы, — отметила Гильмутдинова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае лишения России права вето, Совет безопасности ООН перестанет быть таковым.
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