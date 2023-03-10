Дипломат РФ: СБ ООН после реформы должен насчитывать максимум 20 стран

По ее словам, расширение до 25-26 членов является чрезмерным. Дипломат напомнила, что речь идет об органе, который в соответствии с Уставом ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Усилия по расширению совета не должны сказываться на его способности эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы, — отметила Гильмутдинова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае лишения России права вето, Совет безопасности ООН перестанет быть таковым.

