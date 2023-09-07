Девушка Роналду повторила образ Джулии Робертс
Модель Джорджина Родригес — девушка футболиста Криштиану Роналду, повторила образ голливудской актрисы Джулии Робертс из фильма «Красотка», сообщает телеканал «360».
На премьере фильма — участника основной программы 80-го Венецианского кинофестиваля она облачилась в элегантное красное платье Vetements с пикантным декольте. Наряд оказался из новой коллекции бренда сезона весна-лето 2024 года.
29-летняя возлюбленная Роналду дополнила образ элегантными белыми перчатками и массивным колье. В похожем платье Джулия Робертс снялась в одной из сцен фильма «Красотка».
Тем временем, Роналду забил свой 850-й гол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru