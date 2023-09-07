Девушка Роналду повторила образ Джулии Робертс

На премьере фильма — участника основной программы 80-го Венецианского кинофестиваля она облачилась в элегантное красное платье Vetements с пикантным декольте. Наряд оказался из новой коллекции бренда сезона весна-лето 2024 года.

29-летняя возлюбленная Роналду дополнила образ элегантными белыми перчатками и массивным колье. В похожем платье Джулия Робертс снялась в одной из сцен фильма «Красотка».

Тем временем, Роналду забил свой 850-й гол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

