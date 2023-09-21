Делегация армян Карабаха направилась на встречу с представителями Баку

Телеканал опубликовал кадры продвижения автоколонны из Ханкенди, которая уже проехала через Агдамский район Азербайджана. Кроме того, в сторону Евлаха направилась колонна из трех черных джипов в сопровождении трех авто полиции республики и машины российских миротворцев.

Ранее Карабах и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня на фоне «антитеррористических мероприятий» Баку, напоминает «Свободная пресса». Стороны рассмотрят вопросы реинтеграции, прав и безопасности армян в регионе, обеспечения жизнедеятельности местного населения обсудят на переговорах, первые из которых пройдут 21 сентября в городе Евлах. На встречу прибудет президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечает телеканал «360».

