De Telegraaf: в Нидерландах активист разорвал Коран напротив посольства Турции

По информации издания, инцидент произошел 18 августа в Гааге. Толпа забросала демонстранта камнями. Полиция Нидерландов пыталась защитить активиста.

В свою очередь министр юстиции Нидерландов Дилан Есильгоз назвала уничтожение священной книги «примитивным», однако отметила, что такие акции в стране не запрещены, согласно законам.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил о необходимости введения в уголовном законодательстве наказания за порчу Библии и Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

