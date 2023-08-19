De Telegraaf: в Нидерландах активист разорвал Коран напротив посольства Турции
Лидер антимусульманского движения Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран напротив посольства Турции в Нидерландах, сообщил De Telegraaf.
По информации издания, инцидент произошел 18 августа в Гааге. Толпа забросала демонстранта камнями. Полиция Нидерландов пыталась защитить активиста.
В свою очередь министр юстиции Нидерландов Дилан Есильгоз назвала уничтожение священной книги «примитивным», однако отметила, что такие акции в стране не запрещены, согласно законам.
Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил о необходимости введения в уголовном законодательстве наказания за порчу Библии и Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru