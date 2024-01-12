Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене

Власти Дании поддержали удары западной коалиции по Йемену, и в знак солидарности направят свой фрегат в регионе для участия в операции «Страж процветания». Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Расмуссен, его слова приводит РИА Новости.

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«Атаки хуситов на торговые суда не могут остаться без ответа. Дания поддержит оборонительную международную коалицию фрегатом», - сказал Расмуссен.

Он также добавил, что страна высоко оценивает наступательные действия США в регионе.

Накануне ночью ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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