Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене
12 января 202412:48
Власти Дании поддержали удары западной коалиции по Йемену, и в знак солидарности направят свой фрегат в регионе для участия в операции «Страж процветания». Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Расмуссен, его слова приводит РИА Новости.
«Атаки хуситов на торговые суда не могут остаться без ответа. Дания поддержит оборонительную международную коалицию фрегатом», - сказал Расмуссен.
Он также добавил, что страна высоко оценивает наступательные действия США в регионе.
Накануне ночью ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru