CPJ: Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали 22 журналиста

Как минимум 22 сотрудника СМИ погибли в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Комитет по защите журналистов (CPJ).

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«Подтверждена гибель 22 журналистов: 18 палестинцев, трех израильтян и одного ливанца», — указали в организации.

По данным CPJ, еще восемь журналистов получили ранения. Кроме того, три работника СМИ были задержаны или пропали без вести.

Ранее движение ХАМАС сообщило, что не менее 16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа в результате ударов Израиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ЖурналистыИзраильПалестинаСектор Газа

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