CPJ: Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали 22 журналиста
21 октября 202304:51
Как минимум 22 сотрудника СМИ погибли в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Комитет по защите журналистов (CPJ).
«Подтверждена гибель 22 журналистов: 18 палестинцев, трех израильтян и одного ливанца», — указали в организации.
По данным CPJ, еще восемь журналистов получили ранения. Кроме того, три работника СМИ были задержаны или пропали без вести.
Ранее движение ХАМАС сообщило, что не менее 16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа в результате ударов Израиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru