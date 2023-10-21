CPJ: Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали 22 журналиста

«Подтверждена гибель 22 журналистов: 18 палестинцев, трех израильтян и одного ливанца», — указали в организации.

По данным CPJ, еще восемь журналистов получили ранения. Кроме того, три работника СМИ были задержаны или пропали без вести.

Ранее движение ХАМАС сообщило, что не менее 16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа в результате ударов Израиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

