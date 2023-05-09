CNN: Трампа признали виновным в попытке изнасилования журналистки

По данным телеканала, присяжные решили, что политик несет ответственность за клевету в рамках иска. Жюри постановило, что бывший президент должен выплатить журналистке около $5 миллионов.

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании летом 2019 года. Она подала иск в ноябре того же года.

В ходе заседания суда Манхэттена 4 апреля в отношении Трампа выдвинули обвинения по 34 пунктам. Политика подозревают в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат, передает «Радиоточка НСН».

