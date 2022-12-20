Читатели китайской «Гуаньча» раскритиковали обращение Минобороны Украины

«Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет», — написал один из читателей.

Другой пользователь назвал подобную риторику «заигрыванием с Китаем».

Затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам сторон. Об этом ранее заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам главы КНР, Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров. Также Си Цзиньпин отметил, что поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости, надеется на создание сбалансированной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

