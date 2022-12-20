Читатели китайской «Гуаньча» раскритиковали обращение Минобороны Украины

Читатели китайской газеты «Гуаньча» раскритиковали обращение Минобороны Украины.

Украинское военное ведомство 18 декабря опубликовало в соцсетях ролик, подписанный: «Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами». Посылом ролика стала благодарность странам, которые помогают Киеву.

В видео демонстрируются флаги 52 государств, в том числе Гонконга и Тайваня.

Си Цзиньпин заявил о бессмысленности затягивания украинского конфликта

«Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет», — написал один из читателей.

Другой пользователь назвал подобную риторику «заигрыванием с Китаем».

Затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам сторон. Об этом ранее заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам главы КНР, Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров. Также Си Цзиньпин отметил, что поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости, надеется на создание сбалансированной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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