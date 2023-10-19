Число жертв обстрелов в Секторе Газа превысило 3,7 тысячи
Число жертв ударов армии обороны Израиля по Сектору Газа с момента очередного обострения палестино-израильских отношений превысило 3,7 тысяч, из них более 1,5 тысяч – дети, сообщает Минздрав палестинского анклава. По его данным, ещё 12 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркивают, что израильские военные препятствуют госпитализации пострадавших. Они проводят постоянные обстрелы и перекрывают дороги, ведущие к больницам.
Кроме того, на Западном берегу реки Иордан с 7 октября погибли 69 палестинцев и более 1300 получили ранения, заявляют медики.
По данным израильских СМИ, в результате конфликта погибли 1400 жителей Израиля, пострадали более 3500.
Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru