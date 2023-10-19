Число жертв обстрелов в Секторе Газа превысило 3,7 тысячи

В ведомстве подчеркивают, что израильские военные препятствуют госпитализации пострадавших. Они проводят постоянные обстрелы и перекрывают дороги, ведущие к больницам.

Кроме того, на Западном берегу реки Иордан с 7 октября погибли 69 палестинцев и более 1300 получили ранения, заявляют медики.

По данным израильских СМИ, в результате конфликта погибли 1400 жителей Израиля, пострадали более 3500.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

