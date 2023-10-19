Число жертв обстрелов в Секторе Газа превысило 3,7 тысячи

Число жертв ударов армии обороны Израиля по Сектору Газа с момента очередного обострения палестино-израильских отношений превысило 3,7 тысяч, из них более 1,5 тысяч – дети, сообщает Минздрав палестинского анклава. По его данным, ещё 12 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

Небензя: в Секторе Газа заблокировано около тысячи россиян

В ведомстве подчеркивают, что израильские военные препятствуют госпитализации пострадавших. Они проводят постоянные обстрелы и перекрывают дороги, ведущие к больницам.

Кроме того, на Западном берегу реки Иордан с 7 октября погибли 69 палестинцев и более 1300 получили ранения, заявляют медики.

По данным израильских СМИ, в результате конфликта погибли 1400 жителей Израиля, пострадали более 3500.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПогибшиеПалестинаМинздравСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры