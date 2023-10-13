Число пропавших без вести россиян в Израиле увеличилось до 12 человек

Посольство РФ в Израиле заявило, что пропавшими без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта в настоящее время числятся 12 граждан России.

Путин признал право Израиля на защиту после «жестокой атаки»

В диппредставительстве указали, что актуальные сведения российская сторона получает от израильских властей в оперативном режиме.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан России продолжает расти», - заключили в посольстве.

Ранее в МИД РФ подтвердили гибель четырех россиян в результате боевых действий в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российское ПосольствоРоссиянеИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры