Число пропавших без вести россиян в Израиле увеличилось до 12 человек
Посольство РФ в Израиле заявило, что пропавшими без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта в настоящее время числятся 12 граждан России.
В диппредставительстве указали, что актуальные сведения российская сторона получает от израильских властей в оперативном режиме.
«С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан России продолжает расти», - заключили в посольстве.
Ранее в МИД РФ подтвердили гибель четырех россиян в результате боевых действий в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru