Число погибших в секторе Газа превысило 20 тысяч

Более 20 тысяч человек погибли в секторе Газа в результате ударов Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в Минздраве анклава.

Президент Израиля заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 057», — указали в ведомстве.

Кроме того, 53 320 человек были ранены.

Ранее сообщалось о 19 667 погибших и 52 586 пострадавших в анклаве, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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