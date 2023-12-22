Число погибших в секторе Газа превысило 20 тысяч
22 декабря 202308:48
Более 20 тысяч человек погибли в секторе Газа в результате ударов Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в Минздраве анклава.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 057», — указали в ведомстве.
Кроме того, 53 320 человек были ранены.
Ранее сообщалось о 19 667 погибших и 52 586 пострадавших в анклаве, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru