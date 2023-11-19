Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч

С начала израильских бомбардировок погибли более 13 тысяч жителей сектора Газа. Данные приводит телеканал LBC со ссылкой на информационный офис правительства палестинского анклава.

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Среди погибших 5,5 тысячи - дети, 3,5 тысячи - женщины. Ранения получили более 30 тысяч человек, по большей части это женщины и дети.

Под завалами пропали около шести тысяч человек.

По данным газеты Washington Post, США, Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях. Договоренность предусматривает освобождение как минимум 50 заложников, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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