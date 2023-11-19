Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч
С начала израильских бомбардировок погибли более 13 тысяч жителей сектора Газа. Данные приводит телеканал LBC со ссылкой на информационный офис правительства палестинского анклава.
Среди погибших 5,5 тысячи - дети, 3,5 тысячи - женщины. Ранения получили более 30 тысяч человек, по большей части это женщины и дети.
Под завалами пропали около шести тысяч человек.
По данным газеты Washington Post, США, Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях. Договоренность предусматривает освобождение как минимум 50 заложников, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч
- В Удмуртии арестовали мужчину, убившего своих детей из-за развода
- Продюсер Чернин: две песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков
- У берегов Турции сухогруз сел на мель и разломился пополам
- Сборы «Капитан Марвел 2» в США рухнули на 78%
- Самолет вылетел из Парижа в Измир без пилота и 30 пассажиров
- ВСУ нанесли удар по селу в Курской области
- Продюсер Фадеев анонсировал аналог «Евровидения» в Узбекистане
- В Новгородской области грузовик въехал в толпу людей
- NBC: лидеры Конгресса договорятся о помощи Украине и Израилю до Рождества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru