Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 354

Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших в ходе палестино-израильского конфликта палестинцев возросло до 1 354.

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В Telegram-канале ведомства отметили, что пострадали 6 049 человек.

«Ещё 31 человек погиб на Западном берегу, около 180 ранены», - добавили в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что при обстреле города Джабалия в секторе Газа погиб один из лидеров «Исламского джихада» Абдель Рахман Шехаб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраиль

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