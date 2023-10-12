Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 354

В Telegram-канале ведомства отметили, что пострадали 6 049 человек.

«Ещё 31 человек погиб на Западном берегу, около 180 ранены», - добавили в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что при обстреле города Джабалия в секторе Газа погиб один из лидеров «Исламского джихада» Абдель Рахман Шехаб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

