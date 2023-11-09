Число погибших в секторе Газа из-за бомбардировок достигло 10 812
9 ноября 202316:59
Число погибших в Газе в результате израильских бомбардировок увеличилось до 10 812 человек. Об этом сообщил минздрав анклава.
Отмечается, что среди погибших 4 412 детей. Указывается также, что число раненых составило 26 905 человек.
Ранее сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли свыше 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru