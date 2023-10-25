Число погибших в палестино-израильском конфликте россиян выросло до 23
25 октября 202316:01
МИД Израиля в своих соцсетях объявил, что во время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 250 граждан иностранных государств.
По данным ведомства, ещё 81 иностранец пропал без вести.
Что касается россиян, по данным израильского МИД на 24 октября, погибли 23 гражданина РФ, четверо числятся пропавшими без вести.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что среди жертв эскалации палестино-израильского конфликта числятся 19 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru