Число погибших из-за палестино-израильского конфликта россиян возросло до 20

Он уточнил, что это как гражданские лица, так и сотрудники военных и правоохранительных органов.

Дипломат добавил, что в заложниках находятся «как минимум два гражданина РФ», у которых также имеется израильское гражданство. Пропали без вести семь россиян.

«Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны», — заключил посол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о числе россиян в заложниках у ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



