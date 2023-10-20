Число погибших из-за палестино-израильского конфликта россиян возросло до 20
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число погибших из-за палестино-израильского конфликта граждан РФ возросло до 20, пишут «Известия».
Он уточнил, что это как гражданские лица, так и сотрудники военных и правоохранительных органов.
Дипломат добавил, что в заложниках находятся «как минимум два гражданина РФ», у которых также имеется израильское гражданство. Пропали без вести семь россиян.
«Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны», — заключил посол.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о числе россиян в заложниках у ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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