Число эвакуированных в Пекине из-за дождей превысило 52 тысячи человек
31 июля 202317:34
В Пекине из-за ливней эвакуировали 52 тысячи человек, сообщают местные СМИ.
Также закрыты 107 горных дорог, работа более чем на четырех тысячах строительных объектов приостановлена, а достопримечательности города временно не пускают посетителей.
В Пекине ранее днем выпустили «красное» предупреждение о геологических катастрофах и метеорисках на фоне ливней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru