Число эвакуированных в Пекине из-за дождей превысило 52 тысячи человек

В Пекине из-за ливней эвакуировали 52 тысячи человек, сообщают местные СМИ.

Также закрыты 107 горных дорог, работа более чем на четырех тысячах строительных объектов приостановлена, а достопримечательности города временно не пускают посетителей.

В Пекине ранее днем выпустили «красное» предупреждение о геологических катастрофах и метеорисках на фоне ливней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

