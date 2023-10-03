Чиновника Пентагона обвинили в организации собачьих боев

По данным издания, Морфилд 20 лет участвовал в развитии проекта по организации собачьих боев. Отмечается, что американский чиновник вместе со своим другом готовили животных к сражениям. Собак, которые не погибали во время боев, организаторы убивали, а на сами состязания делали многотысячные ставки.

Фредерик Морфилд занимал должность заместителя руководителя информационного управления по вопросам командования, управления и связи в Пентагоне.

Ранее президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что причина агрессии собаки президента США Джо Байдена — нездоровые отношения в Белом доме, если ситуацию не изменить, все может закончиться гибелью человека из окружения американского лидера.

