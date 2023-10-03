Чиновника Пентагона обвинили в организации собачьих боев
Чиновника Пентагона Фредерика Морфилда задержали и обвинили в организации собачьих боев, сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, Морфилд 20 лет участвовал в развитии проекта по организации собачьих боев. Отмечается, что американский чиновник вместе со своим другом готовили животных к сражениям. Собак, которые не погибали во время боев, организаторы убивали, а на сами состязания делали многотысячные ставки.
Фредерик Морфилд занимал должность заместителя руководителя информационного управления по вопросам командования, управления и связи в Пентагоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru