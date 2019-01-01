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Мотивы и личность задержанного пока не раскрываются, передает ТАСС.
Человек задержан за попытку перепрыгнуть через ограду возле Белого дома
19 июня22:56
Секретная служба США заявила о задержании неизвестного мужчины, который сбросил рюкзак и пытался перепрыгнуть через ограду возле Белого дома, передает «Синьхуа».
Территория вокруг резиденции президента оцеплена.
Мотивы и личность задержанного пока не раскрываются, передает ТАСС.
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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:Белый Дом
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