В мире

Человек задержан за попытку перепрыгнуть через ограду возле Белого дома

19 июня22:56

Секретная служба США заявила о задержании неизвестного мужчины, который сбросил рюкзак и пытался перепрыгнуть через ограду возле Белого дома, передает «Синьхуа».

Территория вокруг резиденции президента оцеплена.

Мотивы и личность задержанного пока не раскрываются, передает ТАСС.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:Белый Дом