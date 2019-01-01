Человек задержан за попытку перепрыгнуть через ограду возле Белого дома

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Мусор отдельно, вторсырье отдельно. Москва с 2020 года перейдет к раздельному сбору мусора Новая система увеличит долю вторичной переработки отходов Эксперт об опыте Японии и Китая По целому «Кучино» на каждые два года

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