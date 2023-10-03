Чехия с 4 октября восстановит проверки на границе со Словакией

Чехия временно восстановит выборочные проверки на границе со Словакией, меры связаны с необходимостью усиления борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Польша возобновит временный контроль на границе со Словакией

«Мы вводим выборочные проверки на границе со Словакией», — написал политик на своей странице в соцсети Х.

Ограничения начнут действовать с полуночи 4 октября (01:00 мск).

Ранее о возобновлении временного контроля на границе со Словакией объявила Польша, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсеть/@PolicieCZ
ТЕГИ:ГраницаСловакияЧехия

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