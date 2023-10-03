Чехия с 4 октября восстановит проверки на границе со Словакией
3 октября 202312:49
Чехия временно восстановит выборочные проверки на границе со Словакией, меры связаны с необходимостью усиления борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
«Мы вводим выборочные проверки на границе со Словакией», — написал политик на своей странице в соцсети Х.
Ограничения начнут действовать с полуночи 4 октября (01:00 мск).
Ранее о возобновлении временного контроля на границе со Словакией объявила Польша, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов назвал размер средней пенсии в России в 2024 году
- Роспотребнадзор проводит расследование после отравления шоколадом в Подмосковье
- Девять человек пострадали в Свердловской области из-за распыления газового баллона в школе
- СМИ: Полиция задержала устроившего стрельбу в ТЦ Бангкока
- Поселок Теткино в Курской области попал под украинский обстрел
- В УЕФА извинились за допуск юношеских сборных России
- Президент, премьер и министры в 2024 году останутся без индексации зарплат
- В России объявили в розыск экс-советника офиса президента Украины Арестовича
- Эксперт Емельянов: через 10 лет пенсии в России могут значительно упасть
- Минфин Украины: Киев получил 65 миллиардов долларов помощи с февраля 2022 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru