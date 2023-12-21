Бывший адвокат Трампа Джулиани подал заявление о банкротстве

Долги Джулиани оценили в $100-500 миллионов. Общая стоимость принадлежащих экс-адвокату Трампа активов — не более $10 миллионов.

В декабре суд в Вашингтоне обязал адвоката выплатить $150 миллионов сотрудникам избирательной команды штата Джорджия. Юрист обвинял их в манипуляции с бюллетенями на выборах президента США в 2020 году.

Джулиани неоднократно говорил о своем тяжелом финансовом положении. Обязательство выплатить компенсацию адвокат счел «равносильной смертной казни».

Президент США Джо Байден обвинил Трампа в поддержке штурма Капитолия и назвал его «мятежником», отмечает «Радиоточка НСН».

