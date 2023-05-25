Буланова: Тина Тернер была одной из великих артисток

По ее словам, известие о смерти Тернер – это очень печальная новость. «Она мне нравилась как артистка. Очень печальная новость», – отметила Буланова.

Напомним, Тернер скончалась на 84 году жизни. Она была автором песен, актрисой и танцовщицей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

