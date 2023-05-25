Буланова: Тина Тернер была одной из великих артисток

Американская певица Тина Тернер была одной из великих артисток современности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на российскую исполнительницу Татьяну Буланову.

На Берлинском кинофестивале показали документальный фильм о Тине Тернер

По ее словам, известие о смерти Тернер – это очень печальная новость. «Она мне нравилась как артистка. Очень печальная новость», – отметила Буланова.

Напомним, Тернер скончалась на 84 году жизни. Она была автором песен, актрисой и танцовщицей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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