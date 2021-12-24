Москву попросили вызволить украинцев из ловушки. Читатели издания Express оставили свои комментарии под статьей, посвященной пресс-конференции российского лидера. Под публикацией один из пользователей интернете сообщил, что России пора освободить народ Украины из ловушки, а заодно «вызволить из оков рабства некоторые страны ЕС».

По словам другого читателя, операции украинских военных против жителей востока страны должны прекратиться. «Путин лишь потребовал от Запада отступить», — отметили в Сети.

Также среди комментаторов нашлись те, кто согласился с мнением президента РФ о намерении Евросоюза и НАТО в отношении Украины, с помощью которой хотя устроить «экспансию на восток».

Киев не ведёт подготовку к новой силовой операции на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Олег Николенко. По его словам, предположение президента России Владимира Путина о том, что Украина готовит такую операцию в Донбассе, неверна.

