Британские истребители подняли на перехват самолетов РФ в Прибалтике

Typhoon базировались в Эстонии. При этом российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве, за его передвижениями наблюдали союзники по Североатлантическому альянсу. Ту-214 следовал между основной территорией РФ и Калининградской областью.

Ранее глава кабмина Росси Михаил Мишустин призвал наращивать производство Ту-214, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

