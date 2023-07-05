Британские истребители подняли на перехват самолетов РФ в Прибалтике

Британские ВВС приняли решение поднять истребители Eurofighter Typhoon, чтобы перехватить летевший самолет Ту-214 ВКС РФ в сопровождении двух Су-30, сообщает радиостанция ВВС.

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Typhoon базировались в Эстонии. При этом российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве, за его передвижениями наблюдали союзники по Североатлантическому альянсу. Ту-214 следовал между основной территорией РФ и Калининградской областью.

Ранее глава кабмина Росси Михаил Мишустин призвал наращивать производство Ту-214, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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