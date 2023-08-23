Британия выделит Украине около $244 млн на закупку ядерного топлива

Великобритания предоставит Украине около $244 млн (£192 млн) на закупки ядерного топлива для атомных электростанций. Об этом заявил глава Минэнерго королевства Грант Шэппс в ходе визита в Киев.

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«Эта гарантия, которую мы предоставим, должна помочь Украине добиться того, чтобы ... в будущем ее ядерное топливо не должно было поступать через Россию», — отметил министр в беседе с Reuters.

По словам Шэппса, одним из поставщиков топлива для Киева станет консорциум Urenco, пишет RT. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.

Ранее британское министерство обороны подписало три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны общей стоимостью более 90 млн фунтов стерлингов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоАЭСУкраинаВеликобритания

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