Британия подняла истребители из-за приближения предположительно российского самолета
Минобороны Великобритании подняло в небо истребители Typhoon из-за приближения «неопознанного летательного аппарата». Об этом сообщил официальный представитель Королевских ВВС.
Как передает РИА Новости, он не стал подтверждать сообщения британских СМИ, что это якобы был российский самолет.
Ранее британские СМИ сообщили, что речь идет якобы о российском военном самолете, из-за которого Typhoon пришлось подняться в воздух.
В ноябре 2021 года истребители Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 при приближении к границам воздушного пространства Великобритании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- Британия подняла истребители из-за приближения предположительно российского самолета
- Германия запретила вещание в стране телеканала «Russia Today»
- Канатная дорога остановилась на «Красной Поляне» в Сочи
- «Хорошо переносится». Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против COVID-19
- Ушаков: Китай поддерживает требование России по безопасности
- В США рассказали об экстремальных «волнах жары» в Мировом океане
- Путин примет в Москве президента Аргентины Фернандеса
- Кличко посоветовал Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»
- Движение «Колумбайн» признано в России террористическим
- Президент Хорватии обвинил Лондон в разжигании конфликта между Россией и Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru