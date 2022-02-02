Британия подняла истребители из-за приближения предположительно российского самолета

Минобороны Великобритании подняло в небо истребители Typhoon из-за приближения «неопознанного летательного аппарата». Об этом сообщил официальный представитель Королевских ВВС.

Как передает РИА Новости, он не стал подтверждать сообщения британских СМИ, что это якобы был российский самолет.

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Ранее британские СМИ сообщили, что речь идет якобы о российском военном самолете, из-за которого Typhoon пришлось подняться в воздух.

В ноябре 2021 года истребители Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 при приближении к границам воздушного пространства Великобритании.


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ТЕГИ:ИстребителиВеликобритания
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