Бразильский министр оскорбил жену Макрона, оценив ее внешность

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил первую леди Франции Брижит Макрон, прокомментировав ее внешность. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Гедес назвал жену Эммануэля Макрона страшной, отметив, что президент Бразилии оказался прав на этот счет. После высказывания он также отметил, что некрасивых женщин нет, бывают неудачные ракурсы.

Отмечается, что Гедес позже принес извинения за свои слова и добавил, что не хотел переходить на личности. По его словам, это была шутка.

Брижит Макрон вышла замуж за нынешнего президента Франции в 2007 году. Она старше своего супруга на 25 лет.



