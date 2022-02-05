Бразилия может признать коронавирус эндемическим заболеванием

Власти Бразилии могут пересмотреть статус коронавируса и признать, что заболевание носит характер эндемии. Об этом заявил глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

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«Мы укрепили нашу систему здравоохранения, больницы, увеличили число коек отделений интенсивной терапии, улучшили денежное содержание. В свете этого мы прогнозируем улучшение ситуации, и к концу текущего квартала, как знать, статус пандемии может быть понижен до эндемии, как это происходит в Европе», — приводит слова министра издание Metrópoles.

Ранее ряд стран Европы отменил антиковидные ограничения. Некоторые государства сообщили, что COVID-19 переходит в эндемическую фазу. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также признают, что коронавирус со временем приобретет характер не пандемии, а эндемии.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:БразилияКоронавирус
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