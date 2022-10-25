Бразилец задержан в Норвегии по подозрению в работе на РФ
Власти Норвегии объявили о задержании бразильца по подозрению в работе на российские спецслужбы, имеющего гражданство РФ. Как сообщил телеканал NRK, операцию провела полицейская служба безопасности в городе Тромсё на севере королевства.
Правоохранительные органы скандинавской страны предполагают, что бразилец имеет вымышленное ими и придуманную биографию. Сам он утверждает, что обычный гражданин. Однако полиция Норвегии полагает, что он целенаправленно работает на разведку РФ.
Согласно норвежским СМИ, задержанный, в частности, изучал практику ведения гибридной войны. Днём ранее стало известно о задержании в Норвегии двоих граждан России по подозрению в съемке военных объектов. Сами задержанные утверждают, что они обыкновенные туристы.
В конце октября стало известно о задержании сотрудниками ФБР в США первого офицера-трансгендера американской армии по подозрению в работе на РФ. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», майор Джейми Ли Генри пытался передать секретные сведения.
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