Бразилец задержан в Норвегии по подозрению в работе на РФ

Власти Норвегии объявили о задержании бразильца по подозрению в работе на российские спецслужбы, имеющего гражданство РФ. Как сообщил телеканал NRK, операцию провела полицейская служба безопасности в городе Тромсё на севере королевства.

Правоохранительные органы скандинавской страны предполагают, что бразилец имеет вымышленное ими и придуманную биографию. Сам он утверждает, что обычный гражданин. Однако полиция Норвегии полагает, что он целенаправленно работает на разведку РФ.