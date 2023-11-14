Борт МЧС вылетел из Египта со второй группой эвакуированных из Газы россиян

Рейс МЧС России вылетел из Египта со второй группой россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Захарова заявила о более тысячи человек в списках на эвакуацию из Газы

Отмечается, что на борту самолета находятся 98 соотечественников.

Ранее помощник главы МЧС России Александр Коровин заявил, что Эвакуированные из сектора Газа граждане России находятся на пределе, при этом они очень организованны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: пресс-служба МЧС
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