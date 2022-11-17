Боррель: ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций

Евросоюз при необходимости возместит ущерб третьим странам, которые пострадали из-за введения санкций против России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в Астане, передает РИА Новости.

По его словам, последствия санкций не должны влиять на какие-либо логистические факторы, при появлении на этом фоне ущербов будут предприниматься меры.