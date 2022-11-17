Боррель: ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций

Евросоюз при необходимости возместит ущерб третьим странам, которые пострадали из-за введения санкций против России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в Астане, передает РИА Новости.

По его словам, последствия санкций не должны влиять на какие-либо логистические факторы, при появлении на этом фоне ущербов будут предприниматься меры.

Боррель заявил, что ЕС пока не будет принимать новых санкций против России

Ранее оппозиция в Австрии призвала отменить санкции против России. Необходимо немедленно отменить санкции против России и закончить экономическую войну, которую Запад во главе с Еврокомиссией и США ведет против Москвы. Об этом заявил лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль.

Накануне лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) завершили саммит на индонезийском острове Бали и подвели итоги в совместном коммюнике. В документе большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и «другие мнения по поводу этой ситуации и санкций», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры