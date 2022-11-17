Боррель: ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций
Евросоюз при необходимости возместит ущерб третьим странам, которые пострадали из-за введения санкций против России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в Астане, передает РИА Новости.
По его словам, последствия санкций не должны влиять на какие-либо логистические факторы, при появлении на этом фоне ущербов будут предприниматься меры.
Ранее оппозиция в Австрии призвала отменить санкции против России. Необходимо немедленно отменить санкции против России и закончить экономическую войну, которую Запад во главе с Еврокомиссией и США ведет против Москвы. Об этом заявил лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль.
Накануне лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) завершили саммит на индонезийском острове Бали и подвели итоги в совместном коммюнике. В документе большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и «другие мнения по поводу этой ситуации и санкций», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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