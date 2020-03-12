Боливия объявила о временном прекращении авиасообщения с Европой

Такая мера вводится с целью сдерживания распространения коронавируса в стране. Сроки ограничения не уточняются.

На данный момент в стране известно от 3 случаях заражения.

В целях профилактики власти страны отменили занятия в школах и вузах во всех городах. Также введен запрет на мероприятия с участием более одной тысячи человек.







