Боливия объявила о временном прекращении авиасообщения с Европой
12 марта 202022:59
Боливияс 14 марта приостановит авиаперелеты в Европу и из нее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление временного президента страны Жанин Аньес.
Такая мера вводится с целью сдерживания распространения коронавируса в стране. Сроки ограничения не уточняются.
На данный момент в стране известно от 3 случаях заражения.
В целях профилактики власти страны отменили занятия в школах и вузах во всех городах. Также введен запрет на мероприятия с участием более одной тысячи человек.
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