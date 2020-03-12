Боливия объявила о временном прекращении авиасообщения с Европой

Боливияс 14 марта приостановит авиаперелеты в Европу и из нее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление временного президента страны Жанин Аньес.

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Такая мера вводится с целью сдерживания распространения коронавируса в стране. Сроки ограничения не уточняются.

На данный момент в стране известно от 3 случаях заражения.

В целях профилактики власти страны отменили занятия в школах и вузах во всех городах. Также введен запрет на мероприятия с участием более одной тысячи человек.



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ФОТО: pxhere.com
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