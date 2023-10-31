Более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа
31 октября 202308:45
Больше 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа, заявили в армии Израиля.
По словам пресс-секретаря израильской армии в резерве Джонатана Конрикуса, движение ХАМАС не дало многим покинуть районы, где ведутся боевые действия. Он также отметил, что гумпомощь продолжают привозить на юг сектора Газа через КПП «Рафах».
Ранее премьер Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Иерусалим не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru